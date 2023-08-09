يتطلع الكثير من أولياء الأمور في مختلف المحافظات إلى الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي جميع المديريات التعليمية بالمحافظات بعد ظهورها وإتاحتها في مختلف المحافظات التي يجرى الإعلان عنها علي رابط محدد.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي جميع المديريات التعليمية بالمحافظات

وأوضحت مختلف المديريات التعليمية في المحافظات أنه يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي جميع المديريات التعليمية بالمحافظات من خلال رابط محدد لكل محافظة.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي بالإسكندرية

وحددت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية رابط محدد من هنا يمكن لأولياء الأمور الدخول إليه والحصول علي نتيجة تنسيق رياض الأطفال من خلال إدخال الرقم القومي للطفل والرقم السري والحصول علي النتيجة بكل سهولة.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي بالسويس

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالسويس في بيان لها أنه جرى اعتماد نتيجة تنسيق رياض الأطفال في السويس، ويمكن لأولياء الأمور الحصول علي النتيجة من هنا من خلال إدخال الرقم القومي.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي بالإسماعيلية

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي بالإسماعيلية، عن طريق إرسال رسالة نصية عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0121261266، ومدون لها رقم القومي للطفل.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي ببني سويف

واعتمدت محافظة بني سويف نتيجة تنسيق رياض الأطفال هذا العام، وحددت رابط محدد من هنا يمكن للطلاب من خلاله الحصول علي نتيجة رياض الأطفال منه بعد تدوين الرقم القومي للطالب.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي بالمنوفية

وأوضحت محافظة المنوفية أنه جرى قبول 4750 طالبا وطالبة في تنسيق رياض الأطفال 2023 في المنوفية، بعد اعتماد النتيجة، وجرى عمل فصول جديدة 13 فصلا لاستقبال أكبر عدد من الطلاب، وحددت رابطا من هنا للحصول على نتيجة التنسيق لرياض الأطفال.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي بالشرقية

وحددت مديرية التربية والتعليم بالشرقية كيفية الاستعلام على نتيجة التنسيق لرياض الأطفال بالمحافظة والذي جاء من خلال رابط محدد من هنا للحصول على النتيجة واختيار نوع التعليم، وإدخال بيانات الطالب، والرقم القومي للطالب.