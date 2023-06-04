موقع تقديم رياض أطفال تجريبي لغات.. إرشادات مهمة لأولياء الأمور

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقع تقديم رياض أطفال تجريبي لغات، وضوابط التقديم وسن وشروط القبول للعام الدراسي 2023-2024، مؤكّدة أنَّ التسجيل مستمر عبر بوابة مركز المعلومات على الموقع الرسمي للوزارة حتى 30 يونيو 2023.

موقع تقديم رياض أطفال تجريبي لغات

وحددت وزارة التربية والتعليم، موقع تقديم رياض أطفال تجريبي لغات، على أن يتمّ التسجيل بالرقم القومي لولي الأمر بالبيانات المطلوبة الصحيحة، وإذا تمّ القبول على الموقع لابد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة، مؤكّدة أنَّه لا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد.

تقديم رياض أطفال تجريبي لغات.. يبدأ من 4 سنوات

وأوضحت وزارة التعليم، أنَّ سن القبول رياض أطفال تجريبي لغات يبدأ من 4 سنوات وحتى 5 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا، مشيرة إلى أنَّ أي خطأ في البيانات المسجلة أثناء التقديم أو أي تزوير أو يتحمل ولي الأمر المسؤلية القانونية.

ومن جهتها، وجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعليمات مهمة بشأن التقديم لرياض الأطفال بالمدارس التجريبية لغات، مؤكّدة أنَّه يمكن لولى الأمر التسجيل مرة واحدة لمدرسة المستقبل (لا تخضع للمربع السكني) أو التجريبية (تخضع للمربع السكني فقط محافظة القاهرة) ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنًا.

وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، أنَّ متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر فقط في المدة المحددة، ودفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة فى مدة 15 يومًا وإلا يعتبر القبول لاغيًا ويشطب اسم الطفل من على الموقع.