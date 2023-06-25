تقديم رياض أطفال أزهر 2023.. اعرف الرابط والشروط الجديدة

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب تقديم رياض أطفال أزهر 2023 والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية بدءًا من اليوم الأحد، وينتهي يوم 31/7/2023 للمعاهد العادية، وللمعاهد الخاصة ينتهي التقديم يوم 17/7/2023.

تقديم رياض أطفال الأزهر 2023

ووضع قطاع المعاهد، ضوابط وإجراءات القبول في تقديم رياض أطفال أزهر 2023 والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي: 2023 / 2024م بأن يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية ‏المستوى الأول لرياض الأطفال هو (4 سنوات) في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى (5 سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا)، والصف الأول الابتدائي (المتقدمين الجدد) هو (6 سنوات) في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى (9 سنوات).

وتضمنت الشروط بندا جديدا منها إلزام ولي الأمر بأن يختار 3 رغبات بـ3 معاهد مختلفة إجباري.

تقديم رياض أطفال أزهر 2023

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية على أولياء الأمور مراعاة الدقة عند التسجيل في تقديم رياض أطفال أزهر 2023، وأنه يقع على مسئوليتهم صحة البيانات المسجلة، واسم المعهد الذي تم اختياره ونوعه، وعليهم متابعة موقع التنسيق الإلكتروني حتى ظهور نتيجة التنسيق، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على ذلك خلال المدة المحددة لتسليم الملف الورقي.

وبيَّن القطاع أنه سيتم تصعيد أطفال المستوى الأول بالعام الدراسي المنقضى للمستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال بالمعهد ذاته دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك، كما سيتم تصعيد أطفال المستوى الثاني بالعام الدراسي الماضي بالمعهد للصف الأول الابتدائي بالمعهد ذاته دون حاجة ولي الأمر إلى تقديم إلكتروني، مع مراعاة استيفاء أي مستندات أخرى تكون لازمة في هذا الشأن.

كما يجوز لولي أمر الطفل الحاصل على المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2022/2023م التقديم إلكترونيًّا لابنه / ابنته في تنسيق الصف الأول الابتدائي في معهد ليس به مرحلة رياض أطفال، إذا كان مستوفيًا للسن وشروط القبول المقررة في هذا المعهد، وحال وجود أماكن شاغرة؛ مع احتفاظه بمكانه الأصلي حال عدم قبوله في التنسيق الجديد، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي من هنــا.