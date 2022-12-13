نتيجة التظلم في مسابقة معلم مساعد رياض أطفال عبر موقع بوابة الوظائف

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الموقع المخصص لمعرفة نتيجة التظلم في مسابقة معلم مساعد رياض أطفال، التي أعلنها الجهاز اختبارات المسابقة في شهر يوليو الماضي.

نتيجة التظلم في مسابقة معلم مساعد رياض أطفال

ونوه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، بأن الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة معلم مساعد رياض أطفال، من موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، وذلك من خلال استخدام رقم الطلب الذي حصل عليه المتقدم سابقا.

ظهور نتيجة التظلم بعد 5 أشهر

وكان الجهاز، بدأ يعلن نتيجة التظلم في مسابقة معلم مساعد رياض أطفال، بعد مرور أكثر من خمسة أشهر، إذ أغلق باب التقدم للمسابقة يوم 24 يوليو الماضي، بعد ان تلقى الطلبات على مدار 23 يوما في الفترة من 2 إلى 24 يوليو 2022، والتي تقدم لها 45 ألفا و666 متقدما، انطبقت الشروط على 36 ألفا و215 متقدما، حضر منهم أعمال الامتحان الإلكتروني 34840 متقدما بنسبة 96.2%، واجتاز الاختبار الإلكتروني منهم 11990 متقدما في 27 محافظة.

على الجانب الآخر، وسعيا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لاستكمال عدد الوظائف المطلوب شغلها لسد العجز في مرحلة رياض الأطفال، قرر إعلان مسابقة أخرى لاستكمال شغل 3 آلاف و197 وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال) في 14 محافظة لم تستوف فيهم الوظائف المطلوبة في المسابقة الأولى، منها 6 محافظات لم يصل عدد المتقدمين فيها إلى عدد الوظائف المطلوبة، و8 محافظات أخرى لم يصل عدد الذين دخلوا الاختبار الإلكتروني ممن انطبقت عليهم الشروط لعدد الوظائف المطلوب شغلها.

والمحافظات التي تتضمنها المسابقة التكميلية هي: «القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس، البحر الأحمر وبورسعيد».