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مندوب السودان بالأمم المتحدة يدعو لبدء «حوار سياسي شامل جامع»

كتب:

أحمد شوقي
08:52 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
السودان «أرشيفية»

السودان «أرشيفية»

أكد الحارث إدريس، مندوب السودان في الأمم المتحدة، أن بلاده معنية بدعم مسارات السلام ووقف إطلاق النار، داعياً في الوقت نفسه إلى بدء «حوار سياسي شامل جامع».

وقال «إدريس»، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع بالسودان، اليوم الأربعاء، إنه يجب ضمان سلامة السودان ووحدة أراضيه، وحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

تعهدات دولية لتقديم مساعدات إنسانية للسودان

واتهم مندوب السودان بالأمم المتحدة عناصر الدعم السريع بالاحتماء في منازل المدنيين، ومواصلة الانتهاكات وسلب الممتلكات، موضحاً أنه جرى تشكيل لجنة عليا لمعالجة الوضع الإنساني في السودان، وتسهيل مهمة عبور مساعدات تابعة للأمم المتحدة للسودان.

وتابع أن التعهدات الدولية لتقديم مساعدات إنسانية للسودان تواجه عقبات، داعياً الخرطوم لتوفير حماية أمنية لقوافل المساعدات الإنسانية.

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