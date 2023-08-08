صحفي سوداني يوضح أسباب تعثر وقف إطلاق النار في السودان

أكد الكاتب الصحفي السوداني، السماني عوض الله، رئيس تحرير «الحاكم نيوز» أن أزمة وقف إطلاق النار في السودان، ترجع لعدم وجود صلة بين الطرفين المتنازعين، لافتًا أن محادثات جدة التي عقدت بين الجيش السوداني والدعم السريع لم تخلق الثقة بينهما.

الثقة بين الطرفين توصل لهدنة ووقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الثقة بين الطرفين توصل لهدنة ووقف لاطلاق النار ومن ثم وصول المساعدات الإنسانية والدخول في العملية السياسية.

وأشار إلى أن المبادرة الأمريكية السعودية يمكن أن تستفيد من الأطروحات التي طرحتها قمة دول جوار السودان التي عقدت بالقاهرة، التي تبلورت في اجتماع الآلية الذي عقده وزراء خارجية دول جوار السودان في تشاد، الذين ركزوا على ثلاث محاور أساسية، وهي وقف اطلاق النار الشامل، والدخول في الحوار السياسي، وإيصال المساعدات الإنسانية.

وشدد على أن الوقت الحالي يحتاج لوقف إطلاق النار والدخول في المساعدات الإنسانية، نظرًا لتأثر أعداد كبير من المواطنين السودانيين بسبب هذه الحرب التي تدخل في شهرها الرابع.