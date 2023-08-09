وكيل «خطة النواب»: مشكلة الدين العام موجودة في كل دول العالم

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المحور الاقتصادي من أهم محاور الحوار الوطني نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر العالم كله بها، مشيرًا إلى أن مشكلة الدين العام تمس دول العالم كله، إذ تعاني من عجز في الموازنة بنسب مختلفة.

وضع رؤية مستقبلية لحل مشكلة الدين العام

وأضاف «سالم» خلال حواره مع قناة «إكسترا لايف»، على هامش مشاركته في جلسات الحوار الوطني: «علينا أن نضع رؤية مستقبلية وخطة محددة وفقا لأهداف محددة نبدأ فيها فورا للتعامل مع هذه المشكلة، ومشكلة الدين العام وعجز الموازنة ليست وليدة اللحظة أو مشكلة هذه السنوات، ولكنها موجودة في الدولة المصرية منذ عشرات السنوات، وبرزت في السنوات الأخيرة لعدة أسباب».

تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «من هذه الأسباب ما أحداث يناير 2011 وما ترتب عليها من عدم استقرار سياسي وعدم استقرار أمني وهو ما أدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية، وهناك أيضا من هذه الأسباب ما يتعلق بالبنية التحتية ولم يكن هناك اهتمام بها ووصلت إلى أوضاع متردية، فاهتمت الدولة المصرية بإعادة تأهيلها من أجل الوصول إلى درجة جيدة من البنية التحتية».