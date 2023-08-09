الأراضي المجانية 1445 من سكني في السعودية.. اعرف خطوات التسجيل

أعلنت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عن توفير عدد من منح الأراضي المجانية 1445 من سكني، وذلك في إطار جهود الحكومة لتسهيل حصول المواطنين على مسكن لائق بهم، وتتوافر به مقومات الحياة الكريمة.

الأراضي المجانية 1445 من سكني

والمعروف، أن إعلان الأراضي المجانية 1445 من سكني يأتي في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى مساعدة المواطنين في شراء أراض لبناء منزل مناسب لهم ولعائلاتهم.

وتتاح فرصة الحصول علي الأراضي المجانية 1445 من سكني بعد استيفاء عدد من الشروط، ويستطيع المواطنون الحصول أو حجز القطعة عن طريق التسجيل في الأراضي المجانية بخطوات سهلة وبسيطة.

من يستحق الأراضي من سكني؟

ويقدم برنامج سكني، بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، فرصًا للحصول على أراض مجانية ووحدات سكنية للفئات المستحقة، وفقًا للمعايير التالية:

- إذ كانت الأسرة لا تمتلك مسكنا للعيش فيه، ولا قطعة أرض سكنية، يتم توفير سكن مناسب لها من خلال الدعم السكني.

- بعد الفئات المستحقة المذكورة سابقًا، تأتي الأسر التي قدمت سابقًا طلبات في برنامج سكني ولم تحصل على المنحة، ويتم منح الأولوية لهذه الأسر وفقًا لسابقة طلباتهم في البرنامج.

طريقة التسجيل في الأراضي المجانية

ويتمكن جميع المواطنين الذين يستوفون الشروط المطلوبة من التسجيل للحصول على منح الأراضي المجانية بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات البسيطة التالية:

1. قم بزيارة موقع منصة سكني الأراضي المجانية.

2. قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق المرفق، كما يمكن أيضًا استخدام النفاذ الوطني الموحد لتسجيل الدخول.

3. اختر منتجات سكني من القائمة الرئيسية واختر خدمة البناء الذاتي.

4. اضغط على «أراضي»، واختر نوع المشروع أرض.

5. حدد المنطقة التي ترغب في الحصول على أرض فيها، واضغط على «بحث».

6. حدد أحد المشاريع المتاحة من خلال الضغط على معاينة.

7. ستظهر لك خريطة لموقع المشروع وجميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة به.

8. اضغط على حجز قطعة أرض للأرض المجانية التي ترغب في الحصول عليها.

9. قم بتأكيد الحجز لقطعة الأرض.

10. ستتلقى رمز تفعيل عبر رسالة نصية على هاتفك المحمول، وقم بإدخاله لتوقيع العقد.

11. قم بتوقيع العقد عن طريق إرسال رسالة نصية بها التوقيع المطلوب.