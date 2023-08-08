عاجل.. السعودية تعلن إتاحة التأشيرة الإلكترونية لـ8 دول جديدة

كشفت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق تأشيرة الزيارة إلكترونيًا لـ8 دول جديدة، وهي «ألبانيا، وأذربيجان، وجورجيا، وقيرغرستان، والمالديف، وجنوب أفريقيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان»، ليرتفع عدد الدول التي يحق لها الحصول على تأشيرة الزيارة الإلكترونية، إلى 57 دولة حول العالم.

تأشيرة الزيارة السعودية الإلكترونية

وتسعى منظومة السياحة السعودية، وعدد من الجهات الحكومية، لتحقيق تطلعات القطاع السياحي المتناغم مع رؤية المملكة 2023، والتي تهدف إلى جذب الزوار حول العالم إلى المملكة، حتى يصل عدد السائحين إلى 100 مليون زيارة سنوية بحلول عام 2023، فضلا عن وضع المملكة على خارطة السياحة العالمية، بحسب ما ذكرت قناة «العربية».

وأصبح بإمكان مواطني الدول الثمانية والراغبين في إصدار تأشيرة الزيارة للمملكة، الدخول إلى الموقع الرسمي المخصص للتأشيرة الإلكترونية «منصة التأشيرات» للاطلاع على الشروط والبيانات المطلوبة والتسهيلات المقدمة، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

تأشيرة الزيارة الإلكترونية

ومؤخرًا أتاحت المملكة إمكانية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الزيارة الإلكترونية لإقامة دائمة في دول الخليج والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، إضافة إلى حاملي تأشيرات الزيارة إلى الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ومنطقة الشنجن.

وكانت المملكة قد أطلقت تأشيرة الزيارة في سبتمبر من 2019 لغرض السياحة، أو أداء العمرة خارج موسم الحج، أو حضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، حيث جذبت المملكة ملايين الزوار ودفعت عجلة نمو القطاع إلى آفاق غير مسبوقة؛ واستقبلت 93.5 مليون زيارة في العام 2022م، وبلغ إجمالي الإنفاق السياحي 185 مليار ريال (49 مليار دولار)، بزيادة تعادل 93% مقارنة بالعام الأسبق 2021.