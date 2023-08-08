رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عاجل.. السعودية تعلن إتاحة التأشيرة الإلكترونية لـ8 دول جديدة

كتب:

منى سعيد
02:03 م | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
السعودية تتيح التأشيرة الالكترونية لـ8 دول جديدة

السعودية تتيح التأشيرة الالكترونية لـ8 دول جديدة

كشفت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق تأشيرة الزيارة إلكترونيًا لـ8 دول جديدة، وهي «ألبانيا، وأذربيجان، وجورجيا، وقيرغرستان، والمالديف، وجنوب أفريقيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان»، ليرتفع عدد الدول التي يحق لها الحصول على تأشيرة الزيارة الإلكترونية، إلى 57 دولة حول العالم.

تأشيرة الزيارة السعودية الإلكترونية

وتسعى منظومة السياحة السعودية، وعدد من الجهات الحكومية، لتحقيق تطلعات القطاع السياحي المتناغم مع رؤية المملكة 2023، والتي تهدف إلى جذب الزوار حول العالم إلى المملكة، حتى يصل عدد السائحين إلى 100 مليون زيارة سنوية بحلول عام 2023، فضلا عن وضع المملكة على خارطة السياحة العالمية، بحسب ما ذكرت قناة «العربية».

وأصبح بإمكان مواطني الدول الثمانية والراغبين في إصدار تأشيرة الزيارة للمملكة، الدخول إلى الموقع الرسمي المخصص للتأشيرة الإلكترونية «منصة التأشيرات» للاطلاع على الشروط والبيانات المطلوبة والتسهيلات المقدمة، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

تأشيرة الزيارة الإلكترونية 

ومؤخرًا أتاحت المملكة إمكانية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الزيارة الإلكترونية لإقامة دائمة في دول الخليج والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، إضافة إلى حاملي تأشيرات الزيارة إلى الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ومنطقة الشنجن.

وكانت المملكة قد أطلقت تأشيرة الزيارة في سبتمبر من 2019 لغرض السياحة، أو أداء العمرة خارج موسم الحج، أو حضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، حيث جذبت المملكة ملايين الزوار ودفعت عجلة نمو القطاع إلى آفاق غير مسبوقة؛ واستقبلت 93.5 مليون زيارة في العام 2022م، وبلغ إجمالي الإنفاق السياحي 185 مليار ريال (49 مليار دولار)، بزيادة تعادل 93% مقارنة بالعام الأسبق 2021.

اقرأ المزيد:

طريقة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية 2023

خطوات الاستعلام عن تأشيرة دبي برقم الجواز أونلاين 2023

رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية.. 6 خطوات لمعرفة النتيجة

خطوات دعوة الأصدقاء للمملكة وأداء العمرة عبر تأشيرة الزيارة.. ورابط المنصة

زيارة واحدة لمدة 15 يوما.. أهم شروط تأشيرة الدخول الإلكترونية إلى روسيا

تأشيرة «شينغن».. هروب جديد

السعودية توضح خطوات الاستعلام عن تأشيرة أو طلب زيارة لعام 1445
بقلم منى سعيد