الأرصاد السعودية تحذر 9 مناطق من ارتفاع درجات الحرارة

أعلن المركز الوطني للأرصاد السعودية أن المنطقة الشرقية تشهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة قد تصل إلى 48 درجة مئوية، وحذرت 5 مناطق أخرى من هطول أمطار غزيرة مع رياح نشطة قد تتسبب في انعدام الرؤية على الطرق الرئيسية.

الأرصاد السعودية تصدر إنذارا بشأن ارتفاع درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد السعودية إلى أن درجات الحرارة المرتفعة قد تظهر بشكل واضح في 9 مناطق وهي الأحساء والعديد والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة، ومن المقرر أن تستمر تلك الموجة الحارة حتى الخامسة من مساء اليوم.

سقوط أمطار غزيرة في 5 مناطق

وحذر تقرير الأرصاد السعودية المواطنين من درجات الحرارة الشديدة التي قد يصاحبها سقوط أمطار غزيرة في 5 مناطق تشمل مكة المكرمة وجازان والباحة ونجران وعسير، لتستمر حتى مساء البوم في تمام الساعة التاسعة، يصاحبها رياحًا شديدة تصل سرعتها إلى 49 كيلومترا في الساعة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، كشفت آخر الخرائط الجوية والناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية في المملكة العربية السعودية، أنه من المتوقع أن تؤثر رطوبة مدارية قادمة من بحر العرب على أجواء المملكة، وذلك خلال الثلث الثاني من شهر أغسطس الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أن تلك الرطوبة قد تؤدي إلى اتساع نطاق السحب الركامية على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية في السعودية، بما فيها جازان وعسير والباحة، وصولًا إلى مدينة مكة المكرمة وربما قد تصل أيضًا إلى مرتفعات المدينة المنورة، وترافق تلك الحالة هطول أمطار متفاوتة الغزارة يصاحبها حدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد مع توقعات بجريان الأودية.

درجات الحرارة في السعودية اليوم

جدة 39°

الرياض 44°

الاحساء 47°

الطائف 33°

المدينة المنورة 43°

مكة 43°

تبوك 40°

الدمام 45°

أبها 30°

حفر الباطن 45°

القريات 39°

الشفا 44°

جازان 36°

القصيم 43°

الباحة 29°