وزارة التعليم السعودية تكشف موعد إجازات العام الدراسي الجديد 1445

أعلنت وزارة التعليم في السعودية موعد إجازات العام الدراسي الجديد 1445، في بيانٍ رسمي، مؤكدة أنّ الطلاب سيحصلون على 10 إجازات على مدار الفصول الدراسية الثلاثة للعام الدراسي الجديد.

وبحسب وزارة التعليم السعودية، فإنّ موعد إجازات العام الدراسي الجديد في السعودية 1445، وفق المعلن من التعليم السعودية، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد إجازات العام الدراسي الجديد في السعودية 1445

وينقسم الفصل الدراسي في المملكة إلى 3 فصول دراسية، وبحسب التعليم فإنّ العطلات الرسمية بالفصل الدراسي الأول كالآتي:

- إجازة اليوم الوطني السعودي 9 ربيع أول الموافق 24 سبتمبر.

إجازة نهاية أسبوع مطولة 18 من ربيع الثاني الموافق 2 نوفمبر 2023.

نهاية الفصل الدراسي الأول في 2 من جمادي الأول الموافق 16 نوفمبر، وتستمر لمدة 10 أيام.

إجازات الفصل الدراسي الثاني 1445

وفي الفصل الدراسي الثاني، يحصل الطلاب على عددٍ من الإجازات وهي:

- إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 4 جمادى الآخر الموافق 17 ديسمبر 2023.

- إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22 من جمادي الآخر الموافق 4 يناير 2024.

- عطلة نهاية أسبوع مطولة يوم 16 رجب 1445 الموافق 28 يناير 2024.

- إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 12 من شعبان 1445 الموافق 22 فبراير 2024، وتستمر لمدة 10 أيام.

إجازات الفصل الدراسي الثالث

وفي آخر فصل دراسي في السعودية، فالإجازات المتاحة ستكون:

- إجازة عيد الفطر من 18 رمضان 1445 الموافق 28 مارس 2024، وتستمر لمدة 18 يومًا.

- إجازة نهاية أسبوع مطولة 23 شوال الموافق 2 مايو 2024.

- إجازة نهاية العام الدراسي يوم 4 ذي الحجة الموافق 10 يونيو 2024.