نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 في جميع المحافظات.. اعرف الأوراق المطلوبة

يمكن لأولياء الأمور معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 في جميع المحافظات بالرقم القومى فقط عبر موقع وزارة التربية والتعليم ليتمكن أولياء الأمور من معرفة المدرسة التي تم قبول الأطفال بها، حيث يتم ظهور نتيجة رياض الأطفال عقب التقديم على موقع وزارة التربية والتعليم بأسبوعين كحد أقصى لتظهر نتيجة الطالب مقبول أو قائمة انتظار.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 في جميع المحافظات

تنشر «الوطن» لمتابعيها في إطار خدماتها المتعددة رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 في جميع المحافظات وطريقة الاستعلام عنها وفقا لمديريات التربية والتعليم كالتالي:

يتم معرفة نتيجة القبول برياض الأطفال من هنا عقب مراجعة بيانات المتقدمين للالتحاق بكل مدرسة، حيث يتم حساب عدد الطلاب المتقدمين لكل مدرسة والكثافة بكل فصل فضلا عن مراجعة التوزيع الجغرافي بدائرة سكنة وضمان مرافقته لأشقائه بنفس المدرسة وتوفير مبدأ إتاحة الفرصة لكل طفل، لضمان قبول جميع الأطفال المتقدمين حتى سن 5 سنوات فى رياض الأطفال.

الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال

عقب ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 في جميع المحافظات يتوجه ولى الأمر إلى المدرسة المرشح لها الطفل وتقديم الأوراق التالية يدويا،

- شهادة ميلاد حديثة للطفل و3صور لها.

- صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم سارية حتى 3 شهور.

- 8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6.

- إيصال مرافق ،كهرباء أو مياه، باسم الأب أو صورة من عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ عام سابق فى النطاق الجغرافي للمدرسة، والأصل من العقد للاطلاع، عليه.

-البطاقة الصحية للطفل.

-طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل.

- حضور الأب مع الطفل لتقديم الأوراق أو صاحب الولاية التعليمية أو الأم بوفاة الأب.

- في حالة وفاة الأب يجب إرفاق شهادة الوفاة مع مستندات التقديم.

- حافظة بلاستيك للأوراق.