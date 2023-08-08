«المنيا التعليمية» تناقش تنسيق رياض الأطفال والأماكن المتاحة

ناقشت إدارة المنيا التعليمية أعمال التنسيق وتسكين التلاميذ بمرحلة رياض الأطفال، طبقًا لعدد المتقدمين والأماكن المتاحة والتأكيد على جاهزية القاعات الدراسية، والعمل على وضع آلية للتحويلات بين المدارس، بالإضافة إلى الأعداد المتوقع قبولها بمرحلة رياض الأطفال وبالصف الأول الابتدائي بالتواصل مع الجهات المعنية وذلك استعدادًا للعام الدراسي القادم.

العمل على تحسين العملية التعليمية

وعقد الدكتور علي عبد السلام، مدير عام إدارة المنيا التعليمية، اجتماعًا تنسيقيا مع مديري إدارات المدارس الرسمية والمتميزة للغات، موجهًا الشكر لمديري المدارس لتعاونهم وعملهم الدؤوب على حل مشكلات الميدان والعمل على تحسين العملية التعليمية.

وأكد مديرعام إدارة المنيا التعليمية الحرص على الاهتمام بالمدارس الرسمية المتميزة للغات، وتقديمها خدمة تعليمية متميزة للطلاب طوال الوقت، والمساهمة في جعلها جاذبة للمعلمين، مشيرًا إلى أهمية تعاون وتكاتف الجميع خلال المرحلة المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ناقش الاجتماع عددًا من النقاط الهامة؛ لتنظيم العمل خلال المرحلة المقبلة، وطرح الحلول والبدائل لتيسير الأعمال داخل المدارس، من بينها، مناقشة القرار الوزارية.

تفعيل المتابعة المستمرة للمدارس

كما ناقش الاجتماع التأكيد على متابعة فعاليات التدريبات التي تمت من مؤسسة التعليم أولاً لمعلمات رياض الأطفال، وتشجيع المعلمات على الالتزام بالتدريبات التي تعمل على رفع التنمية المستدامة لديهم وتفعيل المتابعة المستمرة للمدارس من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية وحصر المشكلات والعمل على حلها.