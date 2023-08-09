أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 في الدقهلية من أجل المدارس الرسمية للغات، الذي جاء للمرحلة الأولى بعد تقديم أولياء الأمور إلكترونيا للتنسيق، واعتماد النتيجة ليبدأ التقديم الورقي بالمدارس.

تنسيق رياض الأطفال 2024 في الدقهلية

وأوضح«شعبان» في بيان أنه، جرى اعتماد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من رياض أطفال في المدارس الرسمية لسن حد أدنى 5 سنين لأعلى، وجاء أعلى تنسيق المدارس في مدرسة رياض أطفال المنصورة المتميزة للغات 1 بـ 5 سنين و10 شعور و7 أيام.

وأكدت حسناء صادق مدير إدارة المدارس الرسمية اللغات بالدقهلية في بيان أنه يجب علي أولياء أمور الأطفال المقبولين في المدارس في نتيجة التنسيق المرحلة الأولى، التوجه إلى المدرسة المقبول فيها أطفالهم ومعهم الطفل لعمل المقابلة الشخصية، واستكمال الملف.

وأشارت إلى أنه يجرى عمل المقابلة والإجراءات اللازمة، ودفع المصروفات خلال 10 أيام تبدأ من الثلاثاء 8 أغسطس إلى الاثنين 21 أغسطس، وإلًا يجرى استبعاد الأطفال طبقا للقرار الوزاري 285 لسنة 2014.

أوراق تقديم رياض أطفال بالدقهلية

يجب على أولياء الأمور تقديم الأوراق المطلوبة للتقديم في أسرع وقت في مدارس رياض أطفال المقبول بها أطفالهم في الدقهلية وجاءت الأوراق كالآتي:

- أصل شهادة الميلاد + 2 صورة منها

- صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم

- رقم هاتف الأب والأم للتواصل

- إثبات محل السكن سواء إيصال كهرباء أو مياه أو عقد إيجار موثق

- البطاقة الصحية كاملة الدمغات مع صورتين منها.

- 6 صور للطفل.

- دفع المصروفات وتسليم إيصال السداد للمصروفات مع صورتين منه.

- حضور الطفل لعمل المقابلة الشخصية

- عمل كشف التأمين الصحي.

- دمغة دعم مشروعات ومهن تعليمية.