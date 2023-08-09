إليسا: «العلمين» مدينة عالمية.. وقلبي بيفرح مع إنجازات بلدي الثاني مصر

شاركت النجمة اللبنانية إليسا فى واحدة من أهم ليالى الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، الذى يحمل شعار «العالم علمين».

حفل إليسا الذى جاء ضمن فعاليات الأسبوع الثالث من المهرجان المقام على أرض مدينة العلمين الجديدة، يعد الأكثر تفاعلاً وحضوراً للجماهير العربية، نظراً للشعبية الجارفة التى تتمتع بها «ملكة الإحساس» فى مصر والعالم العربى، حيث إنها الفنانة الأكثر امتلاكاً لمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى العالم العربى، وأول مطربة تتخطى حاجز المليار مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمى «يوتيوب».

إليسا فى تصريحاتها لـ«الوطن» أشادت بزيارتها إلى مدينة العلمين الجديدة، التى لم تكن تتخيل جمالها، قائلة: «العلمين مدينة رائعة، هى مدينة عالمية على أرض مصرية، وأنا كفنانة وإنسانة لبنانية، أحب مصر، أشعر أن قلبى بيكبر ويفرح مع كل الإنجازات والنجاحات التى تحقّقها الدولة المصرية».

وبسؤالها عن رأيها فى إقامة مهرجان سنوى على أرض مدينة العلمين: «البداية كانت رائعة، أرى أهمية استمراره، لأننى رأيت تنظيماً ومجهوداً رائعاً بُذل خلال الدورة الأولى، وأكثر ما أسعدنى هو أننى قابلت جمهورى المصرى والعربى فى مكان جديد بعيد عن القاهرة والإسكندرية، وأعتبر أى نجاح يحدث لمصر هو نجاح شخصى لى، خاصة أننى أعتبر دوماً أن مصر بلدى الثانى»، مشددة على أنها تأمل أن تشارك من جديد فى المهرجان خلال دوراته المقبلة.

وعن تفاعل جمهور مهرجان العلمين معها خلال وصلتها الغنائية، قالت: «الجمهور كان رائعاً طوال أوقات الحفل، واستمتعت بحضورهم، أعلم جيداً أن الحضور لم يقتصر على المصريين فقط، بل كان هناك عدد من السائحين العرب، وأتمنى أن أكون قد لبيت كل طلباتهم خلال الحفل، وقدمت لهم كل الأغنيات التى أحبوها، على أن نتقابل قريباً مرة أخرى فى حفل غنائى كبير بمصر».

وأشارت إليسا إلى أنها تعمل حالياً على طرح أغنية جديدة من أغنيات ألبومها الجديد الذى كانت قد طرحت أولى أغنياته منذ ما يقرب من شهر بعنوان «بتمايل على الـBeat»: «ألبومى الجديد سيُطرح فى شهر أكتوبر المقبل، وسيتضمن 12 أغنية، وحالياً سأقوم بطرح أغنية جديدة استكمالاً للنجاح الكبير الذى حققته أغنية (بتمايل على الـBeat)، ولكن يصعب علىّ حالياً الحديث عن تفاصيلها».

كانت أغنية «بتمايل على الـBeat» قد تصدّرت قوائم الأكثر تداولاً فى مصر والعالم العربى فور طرحها، الأغنية من كلمات عزيز الشافعى وألحانه، وتوزيع أمين نبيل، وميكس إيلى بربر، وسجّلت فى استوديو هادى شرارة ببيروت، وأخرجت كليبها إنجى جمال، وتحدّث عزيز الشافعى عن تعامله مع إليسا قائلاً لـ«الوطن»: «هى فنانة عربية بمواصفات عالمية، تتابع أدق التفاصيل. أثناء تسجيل الأغنية، قرأت إحساسى وطريقتى فى الغناء، لتقدّمها بأسلوبها، وتدخل عليها شخصيتها والكاريزما التى تميزها، وأرى أن السبب الرئيسى وراء نجاح الأغنية هو أداء إليسا للأغنية»، موضحاً أن التعامل مع إليسا تأخر لأكثر من عام، إلى أن تلاقوا فى النهاية بتلك الأغنية.

كانت إليسا قد أحيت مؤخراً حفل مدينة العلمين بتقديم نخبة من أهم وأشهر أغنياتها، حيث كانت قد صعدت لمسرح الحفل على نغمات أغنية الفنانة داليدا الشهيرة «حلوة يا بلدى»، التى أعقبتها بكلمة حب وتقدير لجمهورها المصرى. وتابعت حفلها بتقديم عدد من أبرز وأشهر أغنياتها، منها «أنا وبس»، و«نفسى أقول له»، و«كرمالك»، و«بتمون»، و«مكتوبة ليك»، و«أواخر الشتا»، و«لو تعرفوا»، وأعادت إليسا الذكريات لأغنيتها الناجحة مع الفنان سعد لمجرد «من أول دقيقة»، وقامت بتقديمها على المسرح، وسط صيحات وتفاعل كبير من الحاضرين، وتبعتها بتقديم أغنيتها المصرية الجديدة «بتمايل على الـBeat» لأول مرة فى مصر، ثم «أرجع للشوق»، و«إلى كل اللى بيحبونى»، و«كرهنى»، إلى أن اختتمت الحفل بتقديم أغنية «هنغنى كمان وكمان».