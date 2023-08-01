مهرجان «العالم علمين» يستعد لانطلاق بطولة الترايثلون وحفل إليسا وتامر عاشور

كشف محمد سعد، مراسل قناة DMC، عن آخر تفاصيل مهرجان «العالم علمين» الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط في أثناء ركوبه الجندول، قائلا إنه موجود في مكان يشبه فينيسا الإيطالية، ولكن في العلمين الجديدة، فكل مكان في المدينة مخطط بشكل عظيم ورائع.

جدول مهرجان «العالم علمين»

وأضاف «سعد»، في رسالة لبرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز وشيرين عفت، أنه بالنسبة لجدول مهرجان «العالم علمين» من 3 إلى 5 أغسطس سيكون هناك سباق ترايثلون، وهو عبارة عن 3 رياضات هي السباحة، وتقام في البحيرات الطبيعية، وركوب الدرجات، ويقام على طريق العلمين الجديد، ورياضة الجري على ممشى العلمين السياحي.

وأشار إلى أن الزوار متحمسون للفعاليات والحفلات المقامة في العلمين الجديدة سواء الرياضية أو الفنية، إذ يقام حفل في 5 أغسطس الجاري للنجمة إليسا وتامر عاشور في منطقة آرينا العلمين.

حفلات إليسا وتامر عاشور

يذكر أن حفلات مهرجان «العالم علمين» تقام في 3 أماكن بالمدينة وهي منطقة آرينا العلمين وتخص الفعاليات الفنية، ومنطقة النورث سكوير للفعاليات الرياضية، ومسرح العلمين وأقيمت فيه حلقة برنامج «صاحبة السعادة» للإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، وجرى عرض الحلقة أمس، حيث استضافت كريس المصري.