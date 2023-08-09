وائل الفشني: «اتسلطنت» أثناء غنائى في العلمين.. و«المتحدة» أبدعت في إقامة مسرح الشارع

أعرب الفنان وائل الفشنى عن سعادته البالغة لمشاركته فى الدورة الأولى من فعاليات مهرجان العملين الجديدة الذى تقام فعالياته فى مدينة العلمين حتى نهاية شهر أغسطس الجارى، وذلك بعد أن أحيا لأول مرة حفلاً غنائياً فى المدينة على مسرح الشارع بحضور المئات من ضيوف وسكان العلمين.

تحدث «الفشنى» فى تصريحاته لـ«الوطن» عن أجواء حفله، قائلاً: «الأجواء فى مدينة العلمين تعطى طاقة إيجابية لأى فنان، رغم أننا حضرنا ونحن مرهقون بسبب كثرة حفلاتنا، إلا أننا شعرنا بالسلطنة أثناء الغناء، فالأجواء هنا مهيأة للفنانين لكى يبدعوا، يكفينا فرحة الجمهور الذى وجد فى الحفل وتجاوب معنا أثناء الغناء حتى مع الأغنيات التى لا أعتاد كثيراً غناءها».

وقدم «الفشنى» الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على فكرة إقامة مسرح للحفلات الغنائية فى الشارع، قائلاً: «شكر خاص للشركة المتحدة على إبداعهم فى إقامة مسرح للشارع، هو مسرح أتمنى وجوده فى القاهرة من أجل بروز واكتشاف المواهب الشابة والفرق الغنائية، فالمسرح له طلة جميلة ويجعل الجميع يشعر بالسعادة أثناء الوقوف عليه».

أشار وائل الفشنى إلى أنه لم يشعر بالخوف مطلقاً أثناء الغناء على مسرح العلمين: «رغم أنها المرة الأولى لى فى العلمين، وأنا معتاد على الخوف قبل صعودى لمسرح أى حفل لى، إلا أن هذه المرة لم أشعر بخوف أو رهبة حينما صعدت لمسرح الشارع، ولا أعلم ما سبب ذلك، ولذلك أتمنى تكرار حفلاتى فى مدينة العلمين ولا تتوقف الحفلات عند هذه الحفلة».

أشاد المنشد الدينى بتنوع الحفلات التى ينظمها المهرجان قائلاً: «استمتعت بحفل الفنان تامر حسنى بسبب إبهاره الذى يقدمه على المسرح، وأحببت فكرة الحفلة الطربية التى جمعت الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم».

يذكر أن «الفشنى» كان قد شارك فى فعاليات الأسبوع الثانى من المهرجان وقدم خلال الحفل عدداً من الأغنيات التراثية التى اعتاد على تقديمها فى حفلاته منها «بتنادينى تانى ليه»، و«الأقصر بلدنا»، و«سلم علىّ»، بالإضافة لتتر مسلسل «طايع» الذى قدمه بصوته تحت مسمى «كنت فين يا وعد يا مقدر»، و«أنا جايلك وبريدك»، و«أهو ده اللى صار» وتتر مسلسل «مملكة الغجر».