خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة في المستشفيات الجامعية بقنا

حدد المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا، طريقة الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة، للتيسير على المرضى المترددين على المستشفى للحصول على الخدمة بكل سهول ويسر.

قرار علاج على نفقة الدولة

تواصل «الوطن»، تقديم خدماتها للمواطنين في محافظة قنا، من خلال خطوات الحصول على قرار علاج نفقة الدولة في المستشفيات الجامعية بجامعة جنوب الوادي وفق منشور إدارة المستشفيات الجامعية بقنا.

وإليكم هذه الخطوات:

-يتم توقيع الكشف الطبي على المريض بواسطة أطباء متخصصين في مستشفى قنا الجامعي.

-تحرير تقرير لجنة ثلاثية وتقرير طبي للمريض.

- صورة بطاقة رقم قومي وتقرير لجنة ثلاثية وتقرير أبحاث حديثة إلى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى.

-يقوم الموظف المختص بتسجيل البيانات المقدمة بالنموذج من خلال تطبيقات المشروع ويقوم بملء نموذج إلكتروني عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة.

-يتم معالجة الطلب إلكترونياً بالمركز الرئيس بالمجالس الطبية بالقاهرة.

-تٌعرض المستندات على اللجان الطبية المتخصصة إلكترونيا.

-تُصدر اللجنة قرار .

- إخطار المواطن برسالة قصيرة على الهاتف المحمول للمريض.

-يقوم المريض بالتوجه للمستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة سواء أدوية أو إجراء عملية جراحية أو على حسب نوعها.