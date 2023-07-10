إصدار 50 قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوع في مستشفى الجلدية بكفر الشيخ

قالت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إنّ مستشفى الأمراض الجلدية بكفر الشيخ قامت خلال الأسبوع الماضي بتوقيع الكشف الطبي على 4 آلاف و873 مواطنا، كما قامت بتوقيع الكشف الاقتصادي على 159 مريضا.

50 قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوع

وأضافت أن صيدلية المستشفى قامت بتوفير بعض الأدوية الهامة مثل دواء «الديكالديرم» الذي يستخدم لعلاج مرض الصدفية والبهاق وذلك لكونه آمن وفعال، كما قامت صيدلية نفقة الدولة بصرف 50 قرار علاج خلال الأسبوع الماضي، وقامت صيدلية المعمل بعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض، مثل الأمراض الفطرية والصدفية والبهاق، كما قام قسم التحاليل بالمستشفى بعمل 105 تحاليل مختلفة، وقام القسم الداخلي بالمستشفى بمتابعة 4 حالات جميعها من حالات دخول اليوم الواحد.

صرف علاج شهري لعدد 70 مريض جذام

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أنّه تم صرف علاج شهري لعدد 70 مريضا مترددا للجذام، مشيرةً إلى أنّه يتم صرف إعانات شهرية ثابتة لمرضى الجذام أثناء العلاج، كما قام قسم الأشعة بالمستشفى بتقديم الخدمات لـ132 حالة بعمل جلسات باستخدام جهاز «الناروباند»، وهو جهاز الأشعة فوق البنفسجية الذي يُستخدم في علاج أمراض البهاق والصدفية، كما تم عمل 139 حالة كي بالتبريد لمرض السنط وعين السمكة والزوائد الجلدية.