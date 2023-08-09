تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وتفاصيل امتحان القبول بكلية التجارة

تفاصيل مهمة بشأن امتحان كلية التجارة في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أن التسجيل بدأ يوم 1 أغسطس الجاري للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الـ «3 - 5» سنوات، وذلك للقبول بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023-2024.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يُعقد امتحان كلية التجارة لأداء الاختبارات قبل تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في مواد الرياضة والدراسات التجارية باللغة الإنجليزية وإدارة الأعمال والمحاسبة وذلك في امتحان المعاهد الفنية، وفي مواد الرياضة واللغة الفرنسية والإنجليزية كلغة أولى والجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية في امتحان الدبلومات الفنية.

المستندات المطلوبة لأداء امتحان كلية التجارة

- استمارة الالتحاق المطبوعة بواسطة الطالب بعد تسجيله إلكترونياً.

- أصل شهادة التخرج «استمارة النجاح» أو صورة طبق الأصل من الجهة المانحة للشهادة.

- صورة بطاقة الرقم القومى أو صورة شهادة الميلاد.

- 2 صورة شخصية حديثة.

- إيصال الدفع الإلكتروني الذي يثبت سداد الطالب للمقابل المادي للإمتحان.

التوزيع الجغرافي الخاص بالطالب حسب محافظة الرقم القومي

- كلية التجارة جامعة القاهرة تشمل محافظات القاهرة والجيزة والفيوم والقليوبية وبني سويف وحلوان.

- كلية التجارة جامعة الإسكندرية تشمل محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

- كلية التجارة جامعة طنطا تشمل محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية.

- كلية التجارة جامعة الزقازيق الشرقية تشمل محافظات المنوفية والإسماعيلية والسويس ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء.

- كلية التجارة جامعة أسيوط تشمل محافظات المنيا وسوهاج وأسيوط وقنا وأسوان والوادي الجديد والأقصر والبحر الأحمر.

نصائح مهمة للتقدم لامتحان الدبلومات الفنية

- الامتحان يحق للطلاب الحاصلين على نسبة 70 % فأكثر مجموع عملي + نظري.

- للطالب الحق فى التقدم فرصتين متتاليتين من عام الحصول على الشهادة الثانوية الفنية.