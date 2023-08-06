تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. اعرف خطوات التقدم لامتحان كلية الهندسة 

استعدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتنسيق الدبلومات الفنية 2023، وذلك من خلال فتح باب التقديم لاختبارات عدد من الكليات منها كلية الهندسة، مُحددة عدد من التعليمات التي يجب على الطالب إتباعها جيداً، أولها الدخول على الموقع الإلكتروني المتاح على موقع المجلس الأعلى للجامعات، واختيار نوع الامتحان وإدخال بيانات المتقدم الأساسية.

تفاصيل مهمة مُتعلقة بتنسيق الدبلومات الفنية 2023

ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، تتضمن قواعد التقدم لامتحان كلية الهندسة، دفع رسوم الامتحان «800 جنيه مصري وجنيهان ضريبة على المحررات الرسمية طبقا لقرار وزارة المالية و6 جنيهات خدمة إلكترونية و3% خدمة تحصيل بنكية» وذلك باستخدام رابط الدفع الإلكتروني والحصول على ما يفيد الدفع ويجب الاحتفاظ به».

شددت وزارة التعليم العالي، عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، على عمل مسح لإيصال الدفع مع المستندات المطلوب وهي شهادة المؤهل وبطاقة الرقم القومي وصورة شخصية وتحويلها إلى ملف «pdf» بحيث لا يزيد حجمه على 3 ميجابايت، وطباعة استمارة التقديم، مشددة على المتقدم بعد يومين عمل متابعة الموقع وذلك لمعرفة حالة الطلب ويجب على المتقدم عند فحص حالة الطلب أن يتأكد هل يوجد نقص في الطلب أم لا.

شهادات مسموح لها بالتقدم لامتحان المعاهد الفنية

وأشارت إلى أنَّه بشأن القبول بكليات الهندسة من خلال امتحان المعاهد الفنية «المدارس نظام الخمس سنوات - المعاهد الفنية نظام السنتين بعد الثانوية»، أو من خلال امتحان الدبلومات الفنية «المدارس نظام الثلاث سنوات» للطلاب الحاصلين على 70% فأكثر مجموع عملي ونظري، هناك عدد من الشهادات المسموح لها التقدم للامتحان وهي:

الشهادات المسموح لها بالتقدم لامتحان المعاهد الفنية «المدارس نظام الخمس سنوات - المعاهد الفنية نظام السنتين بعد الثانوية»:

- دبلوم المعهد الفني للبصريات.

- دبلوم المعاهد الفنية الصناعية نظام العامين بعد الثانوية بجميع تخصصاتها .

- المدارس الفنية الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية بجميع تخصصاتها.

- دبلوم المعهد الفني الصحي «شعبة صيانة الأجهزة الطبية».

- دبلوم التنمية التكنولوجية من الجامعة العمالية.

- دبلوم التشغيل الأوتوماتيكي التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة والتجارة.

- دبلوم تقني في الهندسة الإلكترونية تخصص تقنيات إلكترونية من المعهد التقني الصناعي بسوريا.

- دبلوم التقنية العالي تخصص ميكاترونيكس من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الإسكندرية.

- الدبلوم العالي في التكنولوجيا تخصصات «الهندسة الكهربية والإلكترونية – الهندسة الميكانيكية» من المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية.