موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. فتح باب التسجيل لاختبارات الجامعات

يترقب الآلاف من طلاب الشهادات الفنية المختلفة تحديد موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لمختلف الشعب الدراسية، وهو ما أوضحته مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات الحكومية لـ«الوطن»، موضحة أنَّ موعد انطلاق تنسيق طلاب الشهادات الفنية سيكون بعد الانتهاء من تنسيق طلاب الشهادة الثانوية العامة 2023 للمرحلة الثالثة.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأوضحت المصادر بوزارة التعليم العالي، أنه في إطار الاستعداد لموعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والتجهيز لتنسيق الشهادات الفنية المختلفة، أتاح المجلس اليوم باب التسجيل لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية المؤهلة للالتحاق بالجامعات.

تنسيق الجامعات 2023

وحسب المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، يمكن لطلاب الشهادات الفنية اليوم التسجيل لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية -نظام الـ3 سنوات- و كذلك المدارس الثانوية الفنية -نظام الـ5 سنوات، والمعاهد الفنية -نظام السنتان بعد الثانوية- الراغبين في القبول بكليات التجارة، الهندسة، الحقوق، الزراعة، على أن يتمّ غلق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بـ5 أيام.

وأكّدت المصادر أنَّه يمكن للطلاب الراغبين في الاطلاع على تفاصيل الاختبارات الدخول عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات وتحميل المادة العلمية، والاطلاع أيضًا على أماكن الاختبارات والاشتراطات الواجب توافرها في الطلاب.