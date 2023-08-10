متى تهدأ الأمواج ويستطيع مصطافو المدن الساحلية نزول البحر؟.. الأرصاد توضح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن اضطراب في حركة البحر ببعض المدن الساحلية، لتوجه تحذيراتها لمصطافي شواطئ البحر المتوسط بمدن العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، بضرورة اتخاذ الحذر عن نزول البحر، الأمر الذي يجعل العديد من المسافرين لقضاء عطلى صيفية يتساءلون عن موعد هدوء الأمواج حتى يتمكنوا من نزول البحر بحرية، دون خوف من حركة الرياح أو ارتفاع الأمواج.

موعد هدوء الأمواج في بحر المدن الساحلية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح غدا على بعض المدن المطلة على شواطئ البحر المتوسط على دمياط وبلطيم والعلمين والإسكندرية، بسرعة رياح من 30 لـ 50 كيلومترا/ساعة، وارتفاع الموج يكون بين 1.5 و2.5 متر حتى يوم الجمعة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح يوم السبت المقبل على شواطئ البحر المتوسط بمدن بورسعيد والعلمين والإسكندرية ودمياط وبلطيم بسرعة رياح تتراوح بين 40 و50 كيلومترا/ساعة، وارتفاع الموج يتراوح بين 2 و2.5 متر، على أن تهدأ سرعة الرياح والأمواج بدء من يوم الأحد الموافق 13 أغسطس الجاري، ويستطيع حينها المصطافون النزول للبحر بأمان.

درجات الحرارة الخميس 10 أغسطس

وجاءت درجات الحرارة الخميس، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية