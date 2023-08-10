رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

متى تهدأ الأمواج ويستطيع مصطافو المدن الساحلية نزول البحر؟.. الأرصاد توضح

كتب:

إسراء حامد محمد
12:53 ص | الخميس 10 أغسطس 2023
حالة الطقس

حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن اضطراب في حركة البحر ببعض المدن الساحلية، لتوجه تحذيراتها لمصطافي شواطئ البحر المتوسط بمدن العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، بضرورة اتخاذ الحذر عن نزول البحر، الأمر الذي يجعل العديد من المسافرين لقضاء عطلى صيفية يتساءلون عن موعد هدوء الأمواج حتى يتمكنوا من نزول البحر بحرية، دون خوف من حركة الرياح أو ارتفاع الأمواج.

موعد هدوء الأمواج في بحر المدن الساحلية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح غدا على بعض المدن المطلة على شواطئ البحر المتوسط على دمياط وبلطيم والعلمين والإسكندرية، بسرعة رياح من 30 لـ 50 كيلومترا/ساعة، وارتفاع الموج يكون بين 1.5 و2.5 متر حتى يوم الجمعة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح يوم السبت المقبل على شواطئ البحر المتوسط بمدن بورسعيد والعلمين والإسكندرية ودمياط وبلطيم بسرعة رياح تتراوح بين 40 و50 كيلومترا/ساعة، وارتفاع الموج يتراوح بين 2 و2.5 متر، على أن تهدأ سرعة الرياح والأمواج بدء من يوم الأحد الموافق 13 أغسطس الجاري، ويستطيع حينها المصطافون النزول للبحر بأمان.

درجات الحرارة الخميس 10 أغسطس

وجاءت درجات الحرارة الخميس، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية

اقرأ المزيد:

حالة الطقس غدا الخميس.. حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري

«الأرصاد» تعلن موعد تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة

أمطار رعدية وشبورة ورياح محملة بالأتربة.. اعرف حالة الطقس اليوم

تفاصيل حالة الطقس في أغسطس.. «الأرصاد» تجيب
بقلم إسراء حامد محمد