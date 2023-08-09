«الأرصاد» تعلن موعد تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة

شهدت الأيام الماضية ارتفاعا مؤقتا للحرارة، حيث شعر بها المواطنون داخل كافة المحافظات، وعليه يتساءل البعض عن موعد تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة ومدى تراجع نسبة الرطوبة عن المعدلات التي وصلت اليها الفترة الماضية حيث الارتفاع الملحوظ.

موعد تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة

ووفق لبيانات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، فإن موعد تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة شعر به المواطنون منذ ساعات الصباح الأولى حيث التحسن النسبي في الأحوال الجوية على شمال البلاد، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في الظل على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية.

تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة

وبعد معرفة موعد تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، فتشهد مناطق السواحل الشمالية تحسن كذلك في حالة الطقس إذ تتراجع درجات الحرارة وتصل لـ31 درجة مئوية، وكذلك شمال الصعيد الذي يسجل 37 درجة مئوية أما عن جنوب الصعيد فمن المتوقع أن تكون درجة العظمى في الظل 45 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وتحديدا مناطق (حلايب - شلاتين - أبو سمبل - بحيرة ناصر)، كما أن هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق سالفة الذكر نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

درجات الحرارة في منتصف النهار

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة اليوم 9 أغسطس على القاهرة 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية أما باقي مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي.

العاصمة الإدارية: 34 - 36 درجة.

بنها: 34 - 36 درجة

دمنهور: 34 - 36 درجة.

وادي النطرون:35 - 37 درجة.

كفر الشيخ: 33 - 35 درجة.

المنصورة: 35 - 38 درجة.

الزقازيق: 36 - 38 درجة

شبين الكوم: 36 - 40 درجة.

طنطا: 35 - 40 درجة.

دمياط: 32 - 35 درجة

بورسعيد: 33 - 38 درجة.

الاسماعيلية: 38 - 40 درجة.

السويس: 37 - 40 درجة.

العريش: 34 - 39 درجة.

رفح: 32 - 35 درجة.

رأس سدر: 40 - 43 درجة.

نخل: 36 - 38 درجة.

كاترين: 33 - 35 درجة.

الطور: 39 - 42 درجة.

طابا: 37 - 39 درجة.

شرم الشيخ: 40 - 43 درجة.

الإسكندرية: 35 - 38 درجة.

العلمين: 32 - 34 درجة.

مطروح: 32- 35 درجة.

السلوم: 33 - 35 درجة.

سيوة: 40- 45 درجة.

رأس غارب: 39 -41 درجة.

الغردقة: 41 - 44 درجة.

سفاجا: 39 - 41 درجة.

مرسى علم: 41 - 42 درجة.

شلاتين: 40 - 43 درجة.