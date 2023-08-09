حالة الطقس غدا الخميس.. حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية منذ قليل، عن حالة الطقس غدا على الأنحاء كافة، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

وأوضحت الأرصاد، أنّ مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، تشهد نشاط رياح على مناطق على فترات متقطعة

حالة البحرين

ولفتت إلى أنّ حالة البحرين، تكون معتدلة إلى مضطربة في البحر المتوسط، ويكون ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر، كما يلي.

القاهرة 33 25.

العاصمة الادارية 34 25.

أكتوبر 34 25.

بنهــــا 33 24.

دمنهور 33 24.

وادى النطرون 34 23.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 34 25.

الزقازيق 34 25.

شبين الكوم 33 25.

طنطا 33 24.

دمياط 32 25.

بورسعيد 32 25.

الإسماعيلية 35 24.

السويس 35 25.

العريش 33 24.

رفح 32 24.

رأس سدر 40 26.

نخل 38 17.

كاترين 33 16.

الطور 36 24.

طابا 36 25.

شرم الشيخ 40 30.

الاسكندرية 31 24.

العلمين الجديدة 31 24.

مطروح 30 25.

السلوم 32 24.

سيوة 36 23.

رأس غارب 39 29.

الغردقة 41 30.

سفاجا 39 29.

مرسى علم 40 30.

شلاتين 40 31.

حلايب 37 30.

أبو رماد 38 30.

رأس حدربة 37 29.

الفيوم 36 24.

بني سويف 37 24.

المنيا 37 23.

أسيوط 39 25.

سوهاج 41 27.

قنا 42 28.

الأقصر 43 29.

أسوان 43 29.

الوادى الجديد 45 30.

أبوسمبل 43 30.