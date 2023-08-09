نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 في سوهاج وموعد تقديم التظلمات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عن موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 في سوهاج، إذ تبدأ بالظهور عقب مرور 15 يوما من التقديم على موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج، ويمكن الاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال بمختلف الإدارات التعليمية بسوهاج بداية من إدارة طما التعليمية شمالا حتى إدارة البلينا جنوبا.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 في سوهاج

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 في سوهاج من هنا ببطاقة الرقم القومى لولي الأمر.

وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن النتيجة متاحة إلكترونيا، وعن طريق المدرسة حيث يمكن توجه ولي الأمر إلى المدرسة التي طُلب التحاق نجله بها للسؤال عن النتيجة، مع تقديم التظلمات حتى 15 أغسطس الجاري عبر الموقع الإلكتروني.

الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال 2024 في سوهاج

وأضاف وكيل تعليم سوهاج أنه عقب ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 في سوهاج، يتعين على ولي الأمر التوجه إلى المدرسة لتقديم الأوراق المطلوبة للتقديم وهي:.

- 6 صور شخصية للطفل مقاس 4*6.

- دفع المصروفات عن طريق بطاقة الدفع الإلكترونى.

- أصل شهادة الميلاد للطفل مع صورتين منها.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

- رقم هاتف الأب والأم للتواصل معهما.

- صورة إيصال مرافق «كهرباء أو مياه أو عقد إيجار» بدائرة المدرسة جغرافيا.

- البطاقة الصحية للطفل كاملة الدمغات وصورتين منها.

- حضور الطفل للمقابلة الشخصية.

-دوسية بلاستيك.