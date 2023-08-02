أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، صباح اليوم، نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 في الإسماعيلية، وإتاحة جميع كشوف الطلاب المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال «المرحلة الأولى KG1»، بعد انتهاء فحص أوراق المتقدمين في المدارس المختلفة على مستوى مراكز المدينة.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 في الإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم، إن التقديمات في رياض الأطفال ستبدأ بالمدارس من الاثنين 7 أغسطس وحتى الثلاثاء 22 أغسطس الجاري، بعد إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 في الإسماعيلية.

وأضاف «بحيري» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ النتيجة متاحة عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية في جميع المدارس بمختلف الإدارات التعليمية.

كيفية الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال

وقال إنه يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بالإسماعيلية، عبر إرسال رسالة نصية عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0121261266، مضيفًا أنّ الكشوف موجودة في المدرسة التي تقدم لها أولياء الأمور بأوراق أبنائهم خلال الأيام القليلة الماضية، في إدارات الإسماعيلية والمراكز والمدن.

الأوراق المطلوبة لاستكمال تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بالإسماعيلية

- شهادة ميلاد كمبيوتر مميكنة للطفل + صورتين منها.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطفل.

- ملف تقديم وطوابع وحافظة أوراق.

- بطاقة التأمين الصحي الخاصة بالطفل وطوابع التأمين الصحي.

- إيصال مياه أو كهرباء باسم والد الطفل أو جده، أو عقد إيجار.