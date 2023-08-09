فتح باب الترشح لانتخابات مجالس الإدارات في 47 مركز شباب بكفر الشيخ

استعدت مديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، للإشراف على انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، سواء لانتخاب مجلس إدارة كامل أو استكمال أعضاء مجالس الإدارة، طبقا للائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب خلال الأيام القليلة المقبلة، كما تابعت المديرية انتظام سير انعقاد الجمعيات العمومية العادية بـ39 مركز شباب التى بدأت في 20 /7 وتنتهى الأربعاء 9 /8 برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

انعقاد عدد من الجمعيات العمومية لمراكز الشباب

أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفرالشيخ، عبر بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه تمت دعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشح لـ47 مركز شباب بجميع الإدارات على جميع مقاعد مجلس الإدارة ما بين استكمال مجلس الإدارة أو انتخاب مجلس كامل، على الأماكن الشاغرة بمجالس الإدارة على مستوى المحافظة وتقدم 106 لعضوية مراكز الشباب ما بين« رئيس، ونائب رئيس، و أمين صندوق، أعضاء شباب»، و جارى استكمال باقي دعوات الجمعيات العمومية التي تمتد دعوتها حتى 31 أكتوبر، ويتم انعقاد الجمعيات العمومية لها حتى 14 ديسمبر 2023.

وأضاف أن انعقاد الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية يبدأ من 11 أغسطس حتى 30 نوفمبر المقبل.

موعد قبول طلبات الترشح

وتم تحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجلس الإدارة سواء التي بها بند انتخاب أو استكمال ولمدة سبع أيام من تاريخ دعوة الجمعية من الساعة التاسعة حتى الخامسة مساء، على أن تعقد الجمعيات خلال 45 يوم من تاريخ توجيه الدعوة، ويتم تنفيذ الجمعيات من خلال إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، بحضور أعضاء اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية برئاسة الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، و مصطفى غريب ،وكيل المديرية للشباب، وطاهر الخولى، مدير إدارة الهيئات الشبابية وأعضاء اللجنة العليا والفرعية للدورة الحالية.