«بيطري كفر الشيخ»: إنشاء 3 مجازر جديدة لخدمة مربي الماشية

كشف الدكتور شعبان المغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، أنه جرى إنشاء 3 مجازر جديدة لخدمة مربي الماشية بمراكز ومدن بيلا، وبلطيم، ودسوق في كفر الشيخ، لافتا إلى أن عمليات إنشائها تأتي طبقاً للمعايير الموصى بها من قبل هيئة الخدمات البيطرية، لتوفر خدمة لنحو 42 ألف شخص من مربي الماشية الحية.

تطوير الخدمات البيطرية والمجازر لاختصار الوقت والجهد

وأوضح الدكتور «شعبان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إنشاء تلك المجازر الجديدة في كفر الشيخ، جاء ليقدم خدمة ذبح الحيوانات داخل مجازر تعمل بشكل علمي يختصر الوقت والجهد دون عناء لنحو 42 ألف شخص من مربي الماشية، باستخدام الميكنة الحديثة والمتطورة، بتكلفة بلغت نحو 102 مليون جنيه.

عدد المجازر البيطرية في كفر الشيخ

وأوضح أن عدد المجازر البيطرية على نطاق محافظة كفر الشيخ، قد بلغ 3 مجازر جديدة والسابق ذكرها، و16 مجزراً منشأ قبل سابق، ليصبح الإجمالي بنحو 19مجزراً بيطريا، ليقدموا خدمات ذبيح، لنحو 212 ألف رأس ماشية من الأبقار، والجاموس، والأغنام في كفر الشيخ.