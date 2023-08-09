ننشر نتائج دوري الأحياء الشعبية لكرة الخماسي في كفر الشيخ اليوم

أسفرت منافسات خماسي كرة القدم ضمن منافسات دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية في محافظة كفر الشيخ، عن فوز فريق شباس عمير 1، على شباس عمير 6، بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين، كما حقق فريق شباس عمير4، الفوزعلى فريق روينة 5 بهدفين مقابل هدف واحد، كما فاز شباس عمير 3 على شباس عمير 2 بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك ضمن الدوري التي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تنافس بين 62 فريق بدوري الأحياء الشعبية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ،عبر بيان اليوم الأربعاء، أن منافسات الدوري يشارك به 64 فريق كرة قدم خماسية و62 لاعبا ولاعبة فى لعبة تنس الطاولة، التي تستمر حتى أكتوبر بالساحات الشعبية والرياضية والملاعب المفتوحة.

متابعة مستمرة لدوري الأحياء الشعبية

وأضاف عزت محروس، أن دوري الأحياء الشعبية في كفر الشيخ، يقام تحت إشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، موضحاً أن منافسات تنس الطاولة تلعب بنظام الفردي خروج المغلوب من مرة واحدة من الجنسين.

وعن الشروط العامة للفرق المشاركة أوضحت «عزت» أنها تتضمن أن يلتزم كل فريق بزي موحد، واللعب بالحذاء الرياضي المناسب، زمن المباراة تكون 20 دقيقة على شوطين لكرة القدم أما كرة اليد 30 دقيقة على شوطين والتغيير مفتوح طوال زمن المباراة والفعاليات.