حالة الطقس اليوم الخميس.. نشاط الرياح واضطراب في حركة الأمواج

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويساعد نشاط الرياح على بعض المناطق على تلطيف الأجواء ليلا.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر معتدلة إلى مضطربة في البحر المتوسط، ويكون ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر، كما يلي.

القاهرة 33 25.

العاصمة الادارية 34 25.

أكتوبر 34 25.

بنهــــا 33 24.

دمنهور 33 24.

وادى النطرون 34 23.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 34 25.

الزقازيق 34 25.

شبين الكوم 33 25.

طنطا 33 24.

دمياط 32 25.

بورسعيد 32 25.

الإسماعيلية 35 24.

السويس 35 25.

العريش 33 24.

رفح 32 24.

رأس سدر 40 26.

نخل 38 17.

كاترين 33 16.

الطور 36 24.

طابا 36 25.

شرم الشيخ 40 30.

الاسكندرية 31 24.

العلمين الجديدة 31 24.

مطروح 30 25.

السلوم 32 24.

سيوة 36 23.

رأس غارب 39 29.

الغردقة 41 30.

سفاجا 39 29.

مرسى علم 40 30.

شلاتين 40 31.

حلايب 37 30.

أبو رماد 38 30.

رأس حدربة 37 29.

الفيوم 36 24.

بني سويف 37 24.

المنيا 37 23.

أسيوط 39 25.

سوهاج 41 27.

قنا 42 28.

الأقصر 43 29.

أسوان 43 29.

الوادى الجديد 45 30.

أبوسمبل 43 30.