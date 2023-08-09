«الشرقية للدخان»: وقف التعامل مع أي تاجر يخالف سعر البيع الرسمي للسجائر

أكد هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، أن الشركة تعرضت لبعض مشاكل توريد المواد الخام، لافتا أن بعض التجار اتجهوا للتخزين بل وحجب المنتجات؛ تحسبا لرفع أسعار السجائر في الشهر الماضي، أو حدوث تغيير في سعر الدولار، مؤكدا أن من يخالف تلك الأسعار يجري وقف التعامل معه فورا.

الضرائب تمثل 75% من سعر علبة السجائر

وتابع «أمان» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «الشرقية للدخان ذراع استثمارية للدولة، ولها بعد اجتماعي للحفاظ على المستهلك محدود الدخل الذي يريد شرب سيجارة الكيلوباترا».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان: «الشركة توزع 3.5 مليار علبة سجائر سنويا، والضرائب تمثل 75% من سعر علبة السجائر، والشركة دفعت نحو 85 مليار جنيه ضرائب وجمارك».

وأضاف: «نجحنا في الحفاظ على منتجنا برغم الوصول لتلك الأسعار».

واستكمل: «المستهلك بتاعي تمسك بالسيجارة، رغم وصول سعر العلبة لـ50 و60 جنيها، وليس لدينا مخاوف من اتجاه المواطن لمنتج آخر أو وقف التدخين مطلقا، رغم أن هذا يهمنا أيضا، فصحة المواطن فوق أي شيء».

وبشأن أسعار السجائر، قال: «علب سجائر الشركة الشرقية للدخان كافة بـ24 جنيها، عدا العلبة ذات الـ10 سجائر بـ15 جنيها، وهو السعر المحدد للبيع، مؤكدا أن من يخالف تلك الأسعار يجري وقف التعامل معه فورا وفق اللوائح والقانون، والجهات الرقابية تتعامل مع هذا الموقف حاليا».