أسعار السجائر اليوم في الأسواق المحلية.. لا توجد أي زيادة

سجلت أسعار السجائر اليوم الأحد 25-6-2023 في الأسواق المحلية استقرارًا، ونرصد في السطور التالية الأسعار بحسب ما أعلنته الشركات المنتجة للسجائر، وتحديدًا الشرقية للدخارن.

وتبلغ أسعار السجائر اليوم المعلنة والرسمية، بحسب ما أعلنته شركة الشرقية للدخان في شهر أبريل الماضي، كالآتي:

أسعار السجائر اليوم

- كليوباترا بوكس «10»: 15 جنيها

- سجائر كليوباترا كينج سايز: 23 جنيهًا

- أسعار سجائر كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيهًا

أسعار السجائر اليوم المعلنة

- سجائر بوسط/ بلومنت: 23 جنيهًا

- سجائر كليوباترا بوكس «20»: 24 جنيهًا

- كليوباترا سوبر: 24 جنيهًا

- مونديال «أحمر- أزرق- سيلفر»: 24 جنيهًا

- مونديال سويتش «منتول- بلوبيري»: 24 جنيهًا

- كليوباترا بلاك: 24 جنيهًا

- ماتوسيان سوبر: 24 جنيهًا

- فايسروي /بال مال: 23 جنيهًا.

- أسعار سجائر ميريت أزرق وأصفر: 42 جنيهًا

- سجائر إل إم: 39 جنيهًا.

- أسعار سجائر لاكي سترايك: 29 جنيهًا.

وأكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الشرقية للدخان، في تصريحات سابقة، عبر مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الفضائية، أن التجار يعملون على سحب السجائر من الأسواق المحلية، نتيجة توقعهم ارتفاع أسعار السجائر في شهر يوليو، تزامناً مع السنة المالية الجديدة، مشيراً إلى أنه بعد عيد الأضحى، سيتم السيطرة على الأسعار.

كما نفت شركة الشرقية للدخان وجود أي زيادة في أسعار السجائر في الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية، وأكدت أن لا يوجد اتجاه من جانب الشركة لزيادة الأسعار هذه الفترة.