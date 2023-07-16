أسعار السجائر اليوم الأحد 16-7-2023.. مستقرة في الأسواق

شهدت أسعار السجائر استقرارا بالسوق المحلية، اليوم الأحد، نتيجة لعدم إعلان الشركة الشرقية للدخان عن أي زيادات جديدة خلال الفترة الحالية، لتظل الأسعار كما هي دون تغيير. وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار السجائر بأنواعها المختلفة في السوق اليوم، وفق ما أعلنته الشركة الشرقية للدخان.

أسعار السجائر اليوم الأحد:

- سجائر كليوباترا عبوة بوكس «10»: 15 جنيهًا.

- سجائر كليوباترا كينج سايز: 23 جنيهًا.

- سجائر كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيهًا.

- سجائر بوسط/ بلومنت: 23 جنيهًا.

- سجائر كليوباترا بوكس «20»: 24 جنيهًا.

- كليوباترا سوبر: 24 جنيهًا.

- سجائر مونديال «أحمر- أزرق- سيلفر»: 24 جنيهًا.

- سجائر مونديال سويتش «منتول- بلوبيري»: 24 جنيهًا.

- سعر سجائر كليوباترا بلاك: 24 جنيهًا.

- سجائر ماتوسيان سوبر: 24 جنيهًا.

- سجائر فايسروي/ بال مال: 23 جنيهًا.

- سعر سجائر ميريت أزرق وأصفر: 42 جنيهًا.

- سجائر إل إم: 39 جنيهًا.

- سعر سجائر لاكي سترايك: 29 جنيهًا.

«فيليب موريس» مصر تتراجع عن زيادة أسعار منتجاتها

وكانت شركة فيليب موريس مصر، قد أعلنت عن عدم إقرارها لزيادة جديدة على أسعار بعض منتجاتها من السجائر، لحين انتهاء تطبيق التعديلات الضريبية، وفقًا لشعبة الدخان.