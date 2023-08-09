نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 في جنوب سيناء.. خطوات الاستعلام

ظهرت نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 في جنوب سيناء لبعض المتقدمين بعد مرور 15 يوما من تاريخ التقديم، حتى يتم مراجعة البعد الجغرافي للطالب والمدرسة المطلوبة فضلا عن تحديد الكثافة السكانية بالفصول، ويستطيع أولياء الأمور معرفة نتيجة الأطفال، سواء بالقبول أو بالرفض عند عدم تطابق الشروط أو بالوجود بقائمة الانتظار خلال الموقع الإلكتروني لمديرية تربية وتعليم جنوب سيناء.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 في جنوب سيناء

حيث يمكن معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 في جنوب سيناء وفقا للموقع الإلكتروني للمديرية من هنا، كما يمكن تقديم التظلمات على نفس الرابط بالرقم القومى لولى الأمر.

وذلك بعدة خطوات هي

-الدخول على موقع تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومى.

-كتابة الاسم والرقم السرى.

-الضغط على النتيجة.

-اجتياز اختبار التحقق.

الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال

وعقب ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 في جنوب سيناء يتم توجه الأمر إلى المدرسة التي تم قبول الطفل بها لسداد لمصروفات عبر بطاقة الدفع الإلكتروني مع تقديم عدة أوراق هي،

-شهادة ميلاد الطفل وصورتين منها.

-إثبات سكن الطفل بالنطاق الجغرافي للمدرسة.

-بطاقة التأمين الصحي للطفل.

-صورة من بطاقة ولى أمر الطفل أو صاحب الولاية التعليمية.

-صورة بطاقة الأب والأم ووسيلة تواصل بكلا منهما.

-دوسية لحفظ الأوراق.