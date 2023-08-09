القبض على متهم بحوزته أسلحة نارية في الإسماعيلية

تمكنت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد جمال من إلقاء القبض على أحد العناصر الخطرة بحوزته أسلحة آلية وطبنجة، وكمية كبيرة من الذخيرة خلال مأمورية استهدفت المتهم بدائرة المركز.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات لضباط المباحث الجنائية تفيد تحرك أحد العناصر الإجرامية بنطاق جمعية العاشر من رمضان ومنطقة كيلو 7 وبحوزته أسلحة وذخائر.

ضبط المتهم

وبتكثيف تحريات الرائد سيد نصر الله والنقيب محمود طارق معاونو مباحث مركز الإسماعيلية أسفرت عدة مأموريات عن رصد تحركاته بسيارة دفع رباعي واتخاذه من أحد المناطق الجبلية بدائرة جمعية العاشر ملاذ له للهرب من قوات الشرطة.

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء منان صلاح وكريم السعدني وأحمد هشام الشافعي معاونو مباحث المركز في ضبط المتهم خلال محاولته الهرب من قوات الشرطة بمنطقة البدراوي بدائرة المركز وبحوزته كمية من الأسلحة.

ضبط 3 قطع آلية وطبنجة بحوزة المتهم

وأسفرت عملية تفتيش السيارة بعد ضبط المتهم ويدعى «رزق.ن»، 41 سنة مقيم بمنطقة البدراوي بدائرة مركز الإسماعيلية، عن ضبط 3 قطع آلية وطبنجة وكمية من الذخائر وصلت إلى حوالي 1000 طلقة نارية متعددة الأعيرة.

وتحفظت الشرطة على الأسلحة النارية المضبوطة والذخائر وحررت الشرطة محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.