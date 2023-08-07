القبض على المتهم بقتل سيدة لسرقتها في الإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز التل الكبير بالإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد فؤاد، القبض على شاب في العشرينات من العمر بتهمة قتل سيدة في عقدها الخامس بدائرة المركز، بغرض سرقتها والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية.

وتلقى اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً الجمعة الماضية، يفيد بإبلاغ أحد الأهالي بالعثور على زوجته غارقة في دمائها داخل منزلها بمنطقة أبو عيادة بمركز التل الكبير، ونقلها إلى المستشفى.

وفاة الضحية فور وصولها المستشفى

ولقيت السيدة مصرعها فور وصولها إلى المستشفى بعد محاولات الأطباء إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لها والتدخل الجراحي لإيقاف النزيف الذي تعرضت له جراء طعنها عدة طعنات مختلفة في الجسم.

وأمرت جهات التحقيق في التل الكبير بالتحفظ على الجثمان لحين انتهاء التحقيقات وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وإنهاء تقرير الصفة التشريحية وتكليف المباحث الجنائية بسرعة تحديد هوية القاتل وضبطه.

تشكيل فريق بحث لضبط الجاني

وشكلت مباحث التل الكبير فريقا من ضباط المباحث الجنائية، ضم الرائد أحمد هنداوي، والنقباء أحمد ياسر ومحمد ممدوح، معاونى مباحث التل الكبير، وتمكن من التوصل إلى هوية المتهم وتحديد أماكن تحركه.

وتمكنت مأمورية مكبرة لضباط المباحث الجنائية بمشاركة النقباء ماجد جميل وعادل المنفي وأحمد عبد السلام، من القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية أن المتهم يدعى «إبراهيم ع»، 28 سنة، ومقيم بمنطقة البكارشة بدائرة المركز، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية.