القبض على مسجل خطر بتهمة قتل سيدة في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية من أحد المستشفيات باستقبالها جثة ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، وبها جروح طعنية بالجسم.

بالانتقال والفحص، وبسؤال زوج المجني عليها قرر بأنه لدى عودته للمنزل وبرفقته أنجاله عثر على زوجته مُسجاة على ظهرها وبها عدة طعنات واكتشافه سرقة بعض محتويات المنزل (2 تابلت، خاتم ذهب، مبلغ مالي) وجرى نقلها للمستشفى لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها.

جرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة المركز.

العثور على مفتاح وسكين بحوزة المتهم

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وعُثر على الأداتين المستخدمتين في الواقعة (مفتاح، سكين) بمحل الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.