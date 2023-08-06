مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق»

لقي شخص مصرعه وأصيب آخران بإصابات مختلفة، جراء تصادم سيارة و«توك توك» على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق»، ونقل جثمان المتوفى إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لحين انتهاء التحقيقات.

مصرع شخص في حادث سير

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد وليد المصري، مأمور مركز شرطة أبوصوير، يفيد تصادم سيارة و«توك توك»، قرب منطقة الصولي التابعة لدائرة المركز.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ3 سيارات إلى مكان الحادث، نقلت المتوفى إلى ثلاجة المستشفى لحين انتهاء التحقيقات، كما نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

وأسفر حادث الإسماعيلية عن مصرع «محمد.ع»، خمسيني، مقيم بدائرة مركز أبوصوير، وإصابة نجله «ياسين»، 8 سنوات، بكدمات وسحجات مختلفة في جميع أنحاء الجسم، و«محمد.س»، 28 سنة، سائق «توك توك» بكسور وجروح في الوجه والصدر.

حالة المصابين مستقرة

وقالت المصادر الطبية في مستشفى جامعة قناة السويس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المصابين في الحادث حالتهم مستقرة، وتم إجراء الجراحات اللازمة لهم والأشعات والتحاليل.