فتح باب التقديم للدراسات العليا المهنية بكلية التجارة بجامعة كفر الشيخ

أعلنت كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ فتح باب التقديم للدراسات العليا المهنية بكلية التجارة للعام الجامعي 2023 - 2024، من الآن وحتى 14 سبتمبر 2023، وذلك برعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور علي مجاهد، القائم بأعمال عميد كلية التجارة.

فتح باب التقديم للدراسات العليا المهنية بكلية التجارة

ووفقا لبيان صادر عن الكلية فإنّه يتم فتح باب التقديم للدراسات العليا المهنية بكلية التجارة في التخصصات التالية:

أولا: الدبلوم المهني

1- إدارة الجودة الشاملة.

2- إدارة وتنمية الموارد البشرية.

3- إدارة المؤسسات الصحية.

4- المحاسبة الإدارية والتكاليف.

ثانيا: الماجستير المهني في إدارة الأعمال

1-باللغة العربية.

2- باللغة الإنجليزية.

ثالثا: الماجستير المهني في المحاسبة

1- باللغة العربية.

2- باللغة الإنجليزية.

رابعاً: الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال

خطوات التقديم للدراسات العليا المهنية

وفيما يلي، ننشر خطوات التقديم للدراسات العليا المهنية بكلية التجارة للعام الجامعي 2023 - 2024:

1- التقديم إلكترونيا من خلال هنا.

2- طباعة إيصال التقديم الإلكتروني مع تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ورقياً إلي مدير قسم الدراسات العليا بالكلية.

الأوراق المطلوبة للقيد بالدراسات العليا

1- أصل شهادة التخرج المؤقتة.

2- السجل الدراسي «بيان الدرجات لسنوات الدراسة».

3- الموقف من التجنيد للبنين.

4- شهادة الميلاد كمبيوتر.

5- إفادة من 2 موظفين أنّ الطالب لا يعمل بالقطاع العام وفي حالة العمل يتطلب موافقة جهة العمل علي القيد بالدراسات العليا.

6- صورة البطاقة الشخصية.

7- عدد 6 صور شخصية 4×6.

8- حافظة أوراق بلاستيك شفافة بكبسولة.

تاريخ وأقسام كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ تأسست في عام 1990، وتم ضمها إلى جامعة طنطا، واستمرت تبعيتها لجامعة طنطا حتى تم إنشاء جامعة كفر الشيخ كجامعة مستقلة عام 2006.

وتضم الكلية 4 أقسام لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد، وهي:

- قسم المحاسبة.

- قسم إدارة الأعمال.

- قسم الإحصاء والرياضة والتأمين.

- قسم الاقتصاد والمالية العامة.