حماقي يشعل أضخم احتفالية للسيدات فقط في زفاف على الطريقة الليبية (صور)

أحيا الميجا ستار محمد حماقي حفلا ضخما، ضم السيدات فقط من زوجات السفراء وبنات مشاهير الجالية الليبية بالقاهرة، خلال زفاف جهينة مناصير وعبد الحميد الشرشاري داخل أحد الفنادق النيلية.

وقع اختيار حماقي لإحياء الحفل النسائي، بناء على رغبة العروس «جهينة» وصديقاتها من معجباته واللاتي أحطن بالمسرح في مشهد أشبه بالحفلات الضخمة ولكن للسيدات فقط، حيث تمت مراسم الزفاف على الطريقة الليبية والتى يتم فيها فصل قاعة السيدات عن قاعة الرجال.

وبمجرد صعود حماقي على خشبة المسرح اشتعلت وصلات الغناء والرقص المتتالية للعروسين وصديقات العروس على أغاني «زيها مين» و«لا ملامة»، «من البداية»، «أحلى حاجة فيكي» و«هو دا حبيبي» و«جمالها استثنائي» و«أم الدنيا».. وغيرها من الأغاني التي أشاعت البهجة، بالإضافة الى «أدرنالين» و«قلبي حبك جدا جدا»، وغيرها .

وحرص محمد حماقي على تقديم أحدث اغنيتين له وهما «لمون نعناع» و«حبيت المقابلة» تلبية لرغبات صديقات العروس وسط المزيد من أجواء البهجة والرومانسية .

تألقت العروس بأحدث فستان زفاف لمصمم الأزياء العالمى هانى البحيري وشارك في إحياء الحفل الـdj العالمى خالد حسين والمطرب محمد نور الذى قدم أغنية مجاملة العروسين كونهما أصدقاء مقربين له.