مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم بين سيارتين بصحراوي البحيرة

لقى قبل قليل شاب مصرعه، وأصيب 2 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد وحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم بين سيارتين

ورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد جثة شاب و2 آخرين، مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى محمد طه السيد، 31 سنة، مقيم أسيوط وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى.

تحديد هوية المصابين

فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من إبراهيم متولي إبراهيم، 31 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، خميس عيد عبدالسلام، 39 سنة، مقيم دمنهور، مصاب باشتباه نزيف في البطن، ونقلا المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق