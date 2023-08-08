«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 180 ألف رأس ماشية ضد الأمراض المعدية

كشف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، أنّ الحملات البيطرية المستمرة بالمحافظة، قد تمكنت من تحصين نحو 180 ألفًا و122 رأس ماشية، بهدف تحصين الماشية من الجاموس، والأبقار ضد الأمراض المعدية، مثل حمى الوادي المتصدع، والحمى القلاعية والجلد العقدي، في شتى ربوع محافظة كفر الشيخ.

تكثيف الحملات والقوافل البيطرية في كفر الشيخ

وأشار «بشار»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى تجاوز نسبة التحصين بنحو 85%، من المستهدف وهو 212 ألف رأس ماشية علي نطاق المحافظة، لافتاً إلى أن الحملات البيطرية تعمل في ظروف الحر الشديد، ورغم ذلك وتحقق نتائج جيدة للغاية، بهدف حماية الثروة الحيوانية وتنميتها، حتى تعود على المربين بالخير الوفير.

فترات عمل القوافل البيطرية

وأوضح أنّ القوافل البيطرية في محافظة كفر الشيخ، تبدأ عمليات تحصين الحيوانات مع أول ضوء من اليوم وحتى تمام الساعة الخامسة مساءً، وسط انتشار كبير للقوافل البيطرية بمراكز كفر الشيخ، بهدف الوصول لأكبر قدر من تحصين الماشية في وقت قياسي دون عناء للمربين في التنقل بتلك الحيوانات.