مصرع مسن صدمته سيارة بالطريق الزراعي في البحيرة

لقى قبل قليل مسن مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة بعدما صدمته سيارة بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع مسن في حادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة مسن صدمته سيارة مسرعة بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة وحرر محضرا بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة مسن يدعى «على.م.أ» 50 سنة، وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.