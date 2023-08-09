إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بحادث على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة أم وابنيها بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث اصطدام سيارة بمواطنين، منذ قليل، على طريق الإسكندرية مطروح الدولي الساحلي عند علامة الكيلو 80 في اتجاه الإسكندرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابي حادث طريق الإسكندرية مطروح

واستقبل مستشفى الحمام المركزي مصابي حادث سير، وهم، فاطمة علي عبدالباري 28 سنة من قرية العميد الحمام، يعاني من كسر مضاعف بالفخذ الأيمن جرح قطعي بالجبهة، واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد ماهر سيد 19 سنة من قرية العميد الحمام، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وسيف ماهر سيد 11 سنة من قرية العميد بالحمام، يعاني من كدمات متفرقة في الجسم، وجاري استكمال العلاج للمصابين، من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى تحت إشراف الدكتور رفيق محمد مدير المستشفى.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية الساحلي إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.