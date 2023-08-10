مصرع عاملين سقطا من الدور التاسع في الهرم بالجيزة

لقي عاملان مصرعهما إثر سقوطهما من الطابق التاسع، اثناء عملهما في رفع مواد بناء لأحد العقارات «تحت الانشاء» بمنطقة الطوابق بالهرم في محافظة الجيزة، وجرى نقل جثمانها إلى مسقط رأسهما في قرية بهبشين بمحافظة بني سويف.

أهالي بهبشين يشيعان جثماني عاملين

وشّيع أهالي قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر ببني سويف، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاربعاء، جثماني العاملين، وأدى الآلأف من أهالي القرية في محافظة بني سويف والقرى المجاورة صلاة الجنازة على الشابين عيد رمضان صديق، 30 عامًا، عامل، وعبد النبي مصطفى سلطان، 40 عامًا، عامل، يقيمان بالقرية ذاتها، وتم تشييع جثمانيهما في موكب جنائزي مهيب لمثواهما الأخير بمدافن أسرتيهما بمقابر القرية.

حالة من الحزن في قرية بهبشين

وقال سمير شحاتة احد أهالي قرية بهبشين: «سادت حالة من الحزن بين المشيعين واتشحت نساء القرية بالملابس السوداء حدادًا على رحيل الشابين، حيث كانا يتسمان بالطيبة والإجتهاد فى عملهما، وكانا يسعيان لكسب قوتهما من عرق جبينهما بالعمل في المعمار صحبة مجموعة من شباب القرية، لكن فوجئوا بنبأ وفاتهما أثناء عملهما بالهرم».

تفاصيل وفاة شابين أثناء عملهما

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا بورود بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سقوط من علو ومتوفين ومصابين، بمنطقة الطوابق التابعة لقسم شرطة الهرم، وعلى الفور أنتقل مأمور ورئيس مباحث القسم على رأس قوة أمنية لموقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة عيد رمضان صديق، 30 عامًا، عامل، وعبد النبي مصطفى سلطان، 40 عامًا، عامل، يقيمان قرية بهبشين بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، وإصابة شخصين آخرين بنزيف بالمخ وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حال قيامهم بأعمال رفع مواد بناء بالطابق التاسع سقط بهم الونش لضعف جدار الحائط المثبت عليه الونش.

وتم نقل الجمثانين والمصابين إلى مستشفي الهرم، وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانوينة اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وصّرحت جهات التحقيق بدفن جثتي العاملين المتوفيين، حيث تم تسليم جثتيهما لذويهما وجرى دفنهما بمسقط رأسهما.