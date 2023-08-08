إصابة 3 أطفال من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أصيب 3 أطفال أشقاء مقيمين بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف، بحالة إعياء شديدة عبارة عن قيء وإسهال ويرجح إصابتهم باشتباه تسمم غذائي، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

إصابة 3 أشقاء بحالة إعياء في بني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، اليوم، بلاغًا يفيد بتعرض 3 أطفال أشقاء لحالة إعياء شديدة وقيء مفاجئ داخل منزلهم بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم للوقوف على مدى إصابتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

على الفور، دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، وجارِ تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين، وهم: «مكة.م.ن» 4 أعوام، و«حمزة.م.ن» 4 أعوام، «رضوى.م.ن» 12 عامًا، مصابين بحالة إعياء شديدة وقيء، جرى عمل الإسعافات الأولية لهم وحجزهم تحت الملاحظة.