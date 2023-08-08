إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بجنوب بني سويف

أصيب 3 شباب أشقاء بإصابات مختلفة، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين، استخدموا فيها الطوب والعصي، بقرية جبل النور الواقعة شرق النيل بدائرة مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بنشوب مشاجرة في مركز ببا

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد نشوب مشاجرة بين مجموعة من شباب عائلتين، بقرية جبل النور بدائرة المركز، نتج عنها إصابة 3 أشقاء، وجرى التوجيه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى موقع البلاغ وضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج

على الفور، دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى بني سويف التخصصي، وتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في المشاجرة

وتبين أنّ المصابين هم: «محمد.ر.م» 30 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، «عيد.ر.م» 30 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن، «محمود.ر.م» 32 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة