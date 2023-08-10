محلل سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: الوضع بالسودان وصل لمرحلة لا يمكن تخيلها

أكد الكاتب والمحلل السياسي السوداني عثمان ميرغني، أن خط التسوية والمفاوضات بين الأطراف في السودان متوقف، منوهًا بوجود جهود خلف الكواليس من عدة اتجاهات مثل منبر قمة دول الجوار ومنبر جدة، مشددًا على أنها مساعٍ جادة وأنّ الوضع الإنساني في السودان وصل لمرحلة لا يمكن تصورها.

انسحاب الجيش السوداني من التفاوض

وقال ميرغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، إنّ انسحاب الجيش السوداني من التفاوض عبارة عن استخدامه لضغوط على الدعم السريع، لافتًا إلى أنّ الجيش لم يعلن رفض التفاوض أو إنهائها لكن اختار الذهاب للسودان لحين توفر الظروف المناسبة.

وأشار إلى أنّه يجب على جهود الوساطة التي تقوم بها الرياض وواشنطن التحدث مع قوات الدعم السريع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة، مؤكدًا أنّ عملية التفاوض تسير لكن بطريقة مختلفة وباتصالات بين جهات الوساطة وقوات الدعم السريع للنظر في مطالب الجيش السوداني.

وأوضح أنّ المجتمع الدولي يمارس ضغوط على كل الأطراف للوصول إلى اتفاق مع وجود منابر نشيطة مثل منبر دول جوار السودان بدأت تنشط بعد اجتماع وزارء الخارجية.