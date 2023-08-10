زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الأركان ويجهز الجيش استعدادا لـ«حرب محتملة»

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون إلى الاستعداد لحرب محتملة بطريقة هجومية، في الوقت الذي تخطط فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لبدء مناورات عسكرية مشتركة في وقت لاحق هذا الشهر، وذلك حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

زيادة الاستعدادات الحربية للجيش الكوري الشمالي

ونقلت «يونهاب» عن وكالة الأنباء المركزية الكورية، أنّ كيم جونج أون ترأس اجتماعًا موسعًا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية في اليوم السابق، أنّه لخّص وحلّل الوضع الحالي لشبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة لها بعمق، وتوصل إلى نتيجة مهمة بشأن زيادة الاستعدادات الحربية للجيش الشعبي الكوري الشمالي بطريقة هجومية.

جيش قوي في تنفيذ الاستراتيجية العسكرية

ودعا زعيم كوريا الشمالية لتعزيز الجيش الشعبي الكوري والمضي قدما في التحديث والإنتاج الضخم للأسلحة، مؤكدًا أهمية وجود جيش قوي في تنفيذ الاستراتيجية العسكرية وتأمين وسائل هجومية أكثر قوة لتنفيذ مهمة ردع الحرب، كما أقال كيم جونج أون، رئيس هيئة الأركان بارك سو-إيل، وأعلن تعيين ري يونج -غيل.